Замминистра финансов Марий Эл: Мы стараемся перенимать и применять опыт Татарстана

(Мари-Турекский район Марий Эл, 3 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Республика Марий Эл будет перенимать и применять финансовый опыт Татарстана. Об этом на первом сельском финансовом фестивале в деревне Сардаял Мари-Турекского района рассказала замминистра финансов Марий Эл Татьяна Шумахер.

«Нам всегда важен опыт Татарстана как более успешного субъекта РФ, и все те идеи, которые внедряет Минэкономики РТ у себя, мы используем у нас в республике», — поделилась спикер.

Первый сельский финансовый фестиваль направлен на повышение финансовой грамотности жителей деревень в России.

«Благодаря проведению таких масштабных мероприятий мы можем научить людей грамотно распоряжаться своими деньгами, не попадать в долговые ямы, чтобы они пользовались льготами, которые предоставляет государство», — отметила эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Екатерина Лавренова.

На протяжении всего мероприятия работало семь тематических площадок, на которых гости познакомились с важнейшими темами в области финансовой грамотности, а также получили консультации специалистов по самому широкому кругу финансовых вопросов.

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