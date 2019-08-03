Джигитовка, оборона деревни и квест-игра: в Нацмузее РТ проходит военно-исторический фестиваль

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани 3 и 4 августа на базе Национального музея Татарстана в четвертый раз проходит Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-Запад: Отечественные войны России» с джигитовкой, реконструкцией обороны деревни под Смоленском и квест-игрой.

Программа фестиваля 3 августа посвящена Отечественной войне 1812 года и носит название «Недаром помнит вся Россия...». Сегодняшней реконструкцией воссоздадут Смоленское сражение.

В реконструкции будут участвовать клубы, с которыми постоянно работает Владислав Хабаров — заведующий отделом научной реконструкции Нацмузея РТ и руководитель военно-исторического клуба «Витязь».

«Сегодняшний день посвящен началу 19 века, всему, что мы смотрели и читали в произведении „Война и мир“. Мы будем делать бой за небольшую деревушку под городом Смоленск, все посвящено манифесту Александра I о созыве народного ополчения,— сказал Хабаров. — В этом году мы будем показывать, как набирали ополченцев в армию, и будет конная программа от кавалерийского клуба „Белый всадник“ — будут показывать вольтижировку, умение выездки, рубки саблей».

Костюмы для участников реконструкции шили по выкройкам 19 века, и, если бы они попали в те времена, их бы не отличили от обычных французских воинов, добавил Хабаров.

В этой реконструкции участвует 12 клубов, в том числе из Казани, Йошкар-Олы, Пензы, Самары. В боях примет участие 50 человек. Со стороны России будет порядка 30 человек, с французской стороны — 20.

«Я уже в третий раз принимаю участие в реконструкциях, мы представляем солдат 21-го Егерского полка егерской армии и будем оборонять рубежи от нападения французов. Мое ружье — это точный макет времен наполеоновских войн, оно имитирует выстрел с помощью порохового заряда», — сказал участник клуба «Арсенал» из Казани.

Участник реконструкции из клуба «Витязь» Егор Пошма представляет полк Наполеона. «Сегодня я представляю легкий вольтижорский полк Наполеона. Форма у меня суконная, на голове кивер, а из орудий у меня только мушкет», — поделился он.

В залах музея пройдет бал, в котором может принять участие любой желающий, а также будут работать разнообразные мастер-классы. Один из них посвящен историческим танцам эпохи XIX века.

«Попали на это мероприятие совершенно случайно, приехали сегодня с утра из Самары. Сами мы с Дальнего Востока и путешествуем по России на машине. Казань — колоритный и красивый город, пока лучший из тех, где мы были», — поделилась зрительница Татьяна.

В Нацмузее проходит также квест «Вперед в исторический поход», в котором принимает участие от пяти до двадцать человек. «У нас будет проходить квест-игра „Вперед в исторический поход“ по легенде взятия Москвы Наполеоном, будто он награбил кучу драгоценностей и не успел их вывезти, теперь они где-то запрятаны, и посетителям предстоит их найти», — рассказала научный сотрудник Нацмузея РТ Лиана Нургалеева.

Также в мероприятии принимали участие три представителя федерации по рубке шашкой РТ. Они представили мастерство владения казачьим оружием. «Истоки рубки шашкой идут из казачества, но для нас это в первую очередь спорт», — пояснил представитель федерации рубки шашкой РТ Руслан Кадыров.

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