Стартовал республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ темы профилактики ВИЧ

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). До 1 ноября Центр СПИД Республики Татарстан принимает заявки на участие в республиканском конкурсе журналистских работ «Я ТОЧНО ЗНАЮ», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
На конкурс принимаются материалы на русском или татарском языке, которые опубликованы в период с 1 августа по 1 ноября 2019 года.
Это могут быть телевизионные работы, а также публикации в печатных СМИ и в интернет-изданиях.
Победителей наградят дипломами и денежными премиями.
Материалы принимаются по электронной почте poslanie@infospid.ru. Подробности по телефону: (843) 222 09 84, доп.1261.