Стартовал республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ темы профилактики ВИЧ

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). До 1 ноября Центр СПИД Республики Татарстан принимает заявки на участие в республиканском конкурсе журналистских работ «Я ТОЧНО ЗНАЮ», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На конкурс принимаются материалы на русском или татарском языке, которые опубликованы в период с 1 августа по 1 ноября 2019 года.

Это могут быть телевизионные работы, а также публикации в печатных СМИ и в интернет-изданиях.

Победителей наградят дипломами и денежными премиями.

Материалы принимаются по электронной почте poslanie@infospid.ru. Подробности по телефону: (843) 222 09 84, доп.1261.

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