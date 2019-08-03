На Спасской ярмарке представили ковер с изображением Казанского Кремля

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). На Спасской ярмарке в Елабуге гости из Дагестана представили ковер с изображением Казанского Кремля, пишет «Новая Кама».

Необычное изделие разместили на первом этаже Музея современного этноискусства, где располагаются экспонаты из Дербента. Отмечается, что на создание было потрачено 1,5 года. Над ковром трудились шесть мастериц.

В изготовлении были использованы только натуральные красители, исключая синий цвет, которого нет в природе Дагестана. Все красители для нитей были получены из насекомых и растений.

2 августа в Елабуге стартовала Спасская ярмарка. Изюминкой этого года стал творческий проект «Мастеровой двор города Елабуги», в рамках которого 30 мастеров из разных регионов страны проведут мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла.

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