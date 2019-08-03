Казанский УНИКС определился с планами на предсезонье

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Сегодня пресс-служба казанского УНИКСа обнародовала план работы команды на предсезонку. Баскетболисты приступят к подготовке к новому сезону в середине августа.

15 августа команда выходит из отпуска. 16-17 августа пройдет медицинский осмотр, после чего игроки приступят к тренировкам в «Баскет-холле». Дома в августе УНИКС проведет два спарринга с ижевской командой «Купол-Родники» и «Востоком 65» (Южно-Сахалинск).

Затем УНИКС будет работать в Турции и Греции. Турнир Gloria Cup пройдет с 4 по 9 сентября. Его участниками станут турецкие команды «Бахчешехир», «Бешикташ», «Тофаш», «Анкара Турк Телеком», а также «Монако» и УНИКС.

Далее запланированы сборы в Греции, во время которых состоится турнир Промитеас в Патрах (14-15 сентября). Окончательный состав его участников станет известен позднее. Незадолго до турнира УНИКС сыграет против «Олимпиакоса», бывшей команды казанского защитника Вангелиса Мантзариса.

Завершать предсезонную подготовку УНИКС будет в Москве на Кубке Гомельского, участником которого станет в четвертый раз. Соревнования пройдут 24-25 сентября с участием УНИКСа, хозяйского ЦСКА, греческих «Промитеас Патрас», «Олимпиакоса».

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