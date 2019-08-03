Татар-информ

3 августа 2019, 15:16

Экономика и финансы

В Счетной палате РФ оценили ущерб от лесных пожаров за первую половину 2019 года

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Экономика и финансы

В Счетной палате РФ оценили ущерб от лесных пожаров за первую половину 2019 года

В течение шести месяцев зарегистрировано 7,6 тыс. случаев возгорания.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Стоимость ущерба от лесных пожаров в России за первую половину 2019 года составила 2,4 млрд рублей, такие цифры опубликовала Cчетная палата РФ в своем аккаунте на Facebook.

По информации ведомства, в течение шести месяцев зарегистрировано 7,6 тыс. случаев возгорания. Согласно инфографике, основная причина возникновения лесных пожаров (52%) — человеческий фактор. От гроз возникли 18,8% случаев. 

Проблема лесных пожаров требует комплексного решения — это позволит предотвратить бесконтрольное распространение огня и экономические и экологические потери, подчеркивают в СП РФ.

В конце июля небо над Татарстаном на несколько дней оказалось затянуто смогом от лесных пожаров на территории Сибири.

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