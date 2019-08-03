Полицейские просят болельщиков заранее прибыть на матч «Рубин» - ЦСКА, чтобы успеть пройти досмотр

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Управление МВД России по Казани рекомендует болельщикам заранее прибыть к Центральному стадиону на матч между казанским «Рубином» и московским ЦСКА, сообщает пресс-служба управления.

Перед матчем будет организована процедура досмотра, которую необходимо будет пройти всем посетителям матча. Общественный порядок во время мероприятия будут обеспечивать более 870 полицейских, 420 сотрудников войск Росгвардии, более 270 контролеров-распорядителей и около 20 сотрудников частных охранных предприятий.

«Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует казанцам и гостям столицы Татарстана во избежание конфликтных ситуаций оставлять свои автомобили только в разрешенных местах либо добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Казани.

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