В России продолжает расти спрос на автомобили с АКП

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В России продолжается рост спроса на автомобили с АКП, за первую половину 2019 года было реализовано на 3% больше единиц техники, чем за прошлогодний период. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего российские автолюбители за первые шесть месяцев этого года приобрели 453,3 тыс. «легковушек», оснащенных автоматической трансмиссией. Большую часть рынка (около 60%) составили машины пяти марок. На первом месте располагается продукция KIA — всего было реализовано 93,5 тыс. экземпляров. На втором месте — Hyundai (67,6 тыс.), на третьем — Toyota (43,5 тыс.).

Кроме того, российские пользователи отдают свое предпочтение маркам Volkswagen (37,5 тыс.) и Skoda (26,5 тыс.).

Ранее эксперты также назвали самые популярные среди россиян автомобили с АКП за первый квартал 2019 года.

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