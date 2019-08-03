Татар-информ

3 августа 2019, 23:28

Экономика и финансы

В России продолжает расти спрос на автомобили с АКП

Рекомендуем

Экономика и финансы

В России продолжает расти спрос на автомобили с АКП

Всего российские автолюбители за первые шесть месяцев этого года приобрели 453,3 тыс. «легковушек», оснащенных автоматической трансмиссией.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В России продолжается рост спроса на автомобили с АКП, за первую половину 2019 года было реализовано на 3% больше единиц техники, чем за прошлогодний период. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего российские автолюбители за первые шесть месяцев этого года приобрели 453,3 тыс. «легковушек», оснащенных автоматической трансмиссией. Большую часть рынка (около 60%) составили машины пяти марок. На первом месте располагается продукция KIA — всего было реализовано 93,5 тыс. экземпляров. На втором месте — Hyundai (67,6 тыс.), на третьем — Toyota (43,5 тыс.). 

Кроме того, российские пользователи отдают свое предпочтение маркам Volkswagen (37,5 тыс.) и Skoda (26,5 тыс.).

Ранее эксперты также назвали самые популярные среди россиян автомобили с АКП за первый квартал 2019 года. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Что такое деньги и как они появились?»: в Марий Эл прошел сельский финансовый фестиваль
Новости дня
00:08
«Особенные» жители Нижнекамска слетали на неделю в турецкий Мармарис

Поездка в Турцию стала третьим приключением в рамках проекта «Путешествие "Рубахи". Без границ», который поддерживает мэрия Нижнекамска.

3.08 23:28
В России продолжает расти спрос на автомобили с АКП
3.08 22:36
На Спасской ярмарке представили ковер с изображением Казанского Кремля

На создание необычного экспоната понадобилось 1,5 года и труд шести мастериц.

3.08 22:08
Сразу в двух районах Татарстана откроют отремонтированные дома культуры

Дома культуры откроются Новошешминском и Тюлячинском районах РТ.

3.08 21:16
МВФ сохранил прогноз роста экономики России в 2019 году на уровне 1,2%
3.08 20:53
Внедорожник премиум класса вылетел с дороги и разнес гараж в Апастовском районе РТ

ДТП произошло сегодня около трех часов ночи в поселке ж/д станции Каратун.

3.08 20:39
«Что такое деньги и как они появились?»: в Марий Эл прошел сельский финансовый фестиваль

Минфин РФ провел фестиваль, направленный на повышение финансовой грамотности сельского населения в РФ.

3.08 20:25
Жители Кукморского района оставили обращения в мобильной приемной «Единой России»

Обращения принимаются в бумажном виде и заносятся в электронную базу.

3.08 19:52
Стало известно расписание автобусов для посетителей фестиваля «Великий Болгар»

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет 10 и 11 августа.

3.08 19:18
Студент КФУ стал стипендиатом Президента РФ

Алексей Леухин работает над проектом по созданию протеза функционального отдела спинного мозга.

3.08 18:43
Марат Ахметов: Хозяйствам нужно приступить к севу озимых культур уже в начале третьей декады августа

Аграрии могут приобрести семена для сева озимых культур в семеноводческих хозяйствах ассоциации «Элитные семена Татарстана».

3.08 18:22
«Заплати налоги и спи спокойно»: эксперты КФУ обучили жителей марийской деревни финграмотности

В Республике Марий Эл проходит сельский финансовый фестиваль в рамках программы повышения финансовых знаний у сельских жителей РФ.

3.08 17:21
Во время матча «Рубин» – ЦСКА на нескольких улицах Казани запретят останавливаться и парковаться

Ограничение парковки будет введено согласно постановлению исполкома Казани.

3.08 17:17
Замминистра финансов Марий Эл: Мы стараемся перенимать и применять опыт Татарстана

В Республике Марий Эл проходит сельский финансовый фестиваль, организованный Минфином РФ.

3.08 16:58
Джигитовка, оборона деревни и квест-игра: в Нацмузее РТ проходит военно-исторический фестиваль

Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-Запад: Отечественные войны России» проходит в Казани 3 и 4 августа.

3.08 16:20
Стартовал республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ темы профилактики ВИЧ

На конкурс принимаются материалы на русском или татарском языке, которые опубликованы в период с 1 августа по 1 ноября 2019 года.

3.08 15:48
Специалисты рассказали о правилах покупки арбуза

По словам экспертов Роспотребназора по РТ, следует избегать покупки ягод, разрезанных на части.

3.08 15:16
В Счетной палате РФ оценили ущерб от лесных пожаров за первую половину 2019 года
3.08 15:15
Водитель из Зеленодольского района РТ попал в больницу после того, как на легковушке влетел в забор

ДТП произошло рядом с мечетью в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана.

3.08 14:42
Казанский УНИКС определился с планами на предсезонье

Баскетболисты приступят к подготовке к новому сезону в середине августа.

3.08 14:14
Полицейские просят болельщиков заранее прибыть на матч «Рубин» - ЦСКА, чтобы успеть пройти досмотр

4 августа на Центральном стадионе Казани пройдет матч казанцев против армейцев.

3.08 13:48
Марат Ахметов призвал оперативно задействовать зерносушилки при уборке урожая в дождливую погоду

Мощности зерносушильных комплексов республики позволяют обеспечить сушку до 150 тыс. тонн зерна в сутки.

3.08 13:25
За один день на дорогах Казани инспекторы ДПС изъяли 12 удостоверений у лишенных прав водителей

Водители, которых раньше суд лишил прав на управление транспортными средствами за различные нарушения ПДД, не сдали свои удостоверения в ГИБДД.

3.08 13:14
Из-за капремонта в Нижнекамске перекроют участок проспекта Химиков

С 4 по 6 августа будет закрыт для движения транспорта участок от проспекта Строителей до кольца Вахитова по четной стороне.

3.08 12:48
В Минздраве РФ назвали российские регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
События