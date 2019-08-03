Марат Ахметов призвал оперативно задействовать зерносушилки при уборке урожая в дождливую погоду

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Погода в августе ожидается дождливая, и аграриям республики следует пересмотреть тактику уборочных работ. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, информируя о ходе уборочных работ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Как отметил Марат Ахметов, и главам муниципальных районов, и руководителям сельхозпредприятий, и фермерам «необходимо серьезно пересмотреть тактику текущей уборки» из-за неблагоприятных погодных условий. Высокая влажность зерна, связанная с последними обильными осадками на территории республики, затрудняет уборочные работы.

Министр подчеркнул, что сейчас хозяйствам следует не упуская время, активно задействовать свои зерносушильные комплексы.

«Республика, используя все сушилки в круглосуточном режиме, способна просушить 150 тыс. тонн зерна», – отметил глава Минсельхозпрода РТ, добавив, что даже с учетом высокой влажности зерна просушить 100 тыс. тонн в сутки – вполне реальная задача.

Согласно данным ведомства, мощности сушилок хозяйств и хлебоприемных предприятий в Тукаевском районе позволяют обеспечить сушку свыше 7 тыс. тонн зерна, в Нурлатском – свыше 6 тыс. тонн, Алькеевском – около 5 тыс. тонн, Дрожжановском – свыше 5 тыс. тонн, Апастовском, Арском – около 5 тыс. тонн, Актанышском, Буинском, Кукморском – свыше 4 тыс. тонн в сутки.

Как заметил министр, в других районах также имеются сушилки, но менее производительные.

Конечно, сушка зерна – это дополнительные издержки, но, сэкономив на этом, терять выращенный хлеб – это аморально, считает глава Минсельхозпрода РТ.

Как сообщил Марат Ахметов, хлебоприемные предприятия республики готовы оказать услуги по сушке зерна хозяйствам, где нет своих сушильных установок или их производительность недостаточна. По информации министерства, стоимость этих услуг практически на всех ХПП республики одинаковая.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», на сегодня зерновые и зернобобовые культуры убраны с 88 тыс. га (6% к прогнозу), намолочено 287 тыс. тонн зерна при урожайности 32,7 ц/га.

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