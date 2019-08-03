Татар-информ

3 августа 2019, 13:25

Происшествия

За один день на дорогах Казани инспекторы ДПС изъяли 12 удостоверений у лишенных прав водителей

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Происшествия

За один день на дорогах Казани инспекторы ДПС изъяли 12 удостоверений у лишенных прав водителей

Фото: ГИБДД Казани

Водители, которых раньше суд лишил прав на управление транспортными средствами за различные нарушения ПДД, не сдали свои удостоверения в ГИБДД.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). За один день рейда на дорогах Казани инспекторы ДПС изъяли 12 удостоверений у лишенных прав водителей, которые не сдали их добровольно в ГИБДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

После того, как прошли десять дней с момента вынесения судом решения о лишении водителя права на управление транспортным средством, постановление вступает в силу. С этого момента водитель считается лишенным прав. После этого в течение трех дней он обязан сдать удостоверение в районное отделение ГИБДД.

«Срок лишения начинается с момента сдачи водительского удостоверения в отделение ГИБДД, желательно по прописке, где потом водитель будет его забирать. Водителям, лишенным права управления транспортными средствами, настоятельно рекомендуем сдавать удостоверение в установленные законом сроки», – добавили в муниципальной службе.

Подобные рейды сотрудники Муниципальной службы полка ДПС и инспекторы ГИБДД Казани будут проводить регулярно.
 


 

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