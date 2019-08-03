«Рельсы у нас железные, а люди – золотые»: в Юдино начали отмечать День железнодорожника

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В лесном массиве поселка Юдино, недалеко от стадиона «Локомотив», сегодня проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника. С самого утра здесь стартовали концертная программа и развлекательное шоу для детей.

За час до официальной части работники железной дороги, их семьи и гости праздника заполнили место празднества.

«Мы подошли к этому празднику с очень хорошими цифрами, выполнили все плановые показатели — улучшили уровень прошлого года: участковую скорость, производительность локомотива, средний вес поезда. А те, кто добился наибольших качественных результатов работы, сегодня на сцене будут награждены ценными подарками, почетными грамотами, благодарностями от руководства нашей компании, от руководства Горьковской железной дороги», — поделился в разговоре с журналистами заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов.

Он напомнил, что традиции праздника уходят глубоко в историю. Еще в 1869 году в день рождения Николая I (10 июля) было принято решение его праздновать. После Октябрьской революции праздник не отмечали. Только в 1935 году его возобновили и стали праздновать 30 июля. Уже с 80-х годов общепринятым днём стало первое воскресенье августа.

«Это нелегкий, очень тяжелый и ответственный труд. Эти виды работ могут делать только наши прекрасные и уважаемые люди. Рельсы-то у нас железные, а люди — золотые», — обратился к присутствующим перед награждением заместитель председателя ДОРПРОФЖЕЛ на Горьковской железной дороге Казанского региона Анатолий Николаев.

Около 65 железнодорожников получили награды республиканского значения от Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, администрации района и других организаций.

Олег Благов 24 года своей жизни посвятил железной дороге. На мероприятии ему единственному вручили знак «За безаварийный пробег на локомотиве 1000000 км», чего, по его словам, он добился благодаря большому опыту, профессиональному обучению и постоянному повышению квалификации.

«Поздравляю всех железнодорожников с их профессиональным праздником. Успехов в работе, безаварийной работы, зеленого огня по жизни и по профессии», — поздравил Олег Благов всех присутствующих.

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