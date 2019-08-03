Татар-информ

3 августа 2019, 11:38

Общество

На набережной озера Кабан пройдет кинопоказ российского фильма «Птица»

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Общество

На набережной озера Кабан пройдет кинопоказ российского фильма «Птица»

Киносеанс состоится при хорошей погоде.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Сегодня вечером на набережной озера Кабан пройдет очередной кинопоказ под открытым небом. Горожане смогут увидеть российский фильм «Птица», снятый режиссером Ксенией Баскаковой, сообщает пресс-служба мэрии. 

Кинолента повествует о скандально известном рок-музыканте Олеге Птицыне, проходящем лечение в клинике и встретившем в стенах больницы девочку-подростка с трудным характером. Между двумя героями завязывается дружба, которая меняет их отношение к жизни.

В главных ролях снялись Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская. Киносеанс пройдет при хорошей погоде. Начало в 21.00.

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