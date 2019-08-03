Татар-информ

3 августа 2019, 11:39

Происшествия

Из Кировского района Казани «Нива» пьяного водителя на эвакуаторе уехала на штрафстоянку

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Происшествия

Из Кировского района Казани «Нива» пьяного водителя на эвакуаторе уехала на штрафстоянку

Фото: аккаунт в Instagram Муниципального полка ДПС Казани

В момент проверки документов выяснилось, что водитель «Нивы» находится в первичной степени опьянения.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Из Кировского района Казани «Нива» пьяного водителя на эвакуаторе уехала на штрафстоянку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Автомобиль сотрудники ГИБДД остановили сегодня утром на улице Гладилова. Во время проверки документов выяснилось, что водитель пьян.

«Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте. Алкотестер показал значение 0,670 мг/л», – сообщили в муниципальной службе полка ДПС. Такие показания, к слову, соответствуют первичной степени опьянения.

Инспекторы ДПС напомнили, что теперь за вождение автомобиля в пьяном виде водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на срок до двух лет.

 


 

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