(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Пожарные спасают заправку «Татнефти» в Москве, об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Пожар начался в седьмом часу утра в старом доме на улице Дубнинской, загорелось четырехэтажное здание старой постройки.

Площадь пожара порядка пяти тысяч квадратных метров. Поблизости от горящего здания находится заправка «Татнефти» – огонь рискует перекинуться на нее.

«Пожарные подразделения защищают от пожара расположенные рядом здания, в том числе автозаправку. Тушение осложнено высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания. Пожарные работают по периметру здания с безопасного расстояния с соблюдением техники безопасности», – сообщает ГУ МЧС России по Москве.

В тушении задействованы два вертолета Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала.

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