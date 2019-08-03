Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 68% от плана

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). К началу августа работы по программе капремонта многоквартирных жилых домов выполнены на 68,3%, такие данные привел на республиканском совещании в Доме Правительства глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Всего по программе в течение года планируется отремонтировать 942 дома общей площадью 5,6 млн кв. метров.

Министр также доложил о ходе восстановительных работ и строительства объектов соцсферы. По состоянию на 2 августа введены в эксплуатацию три общеобразовательных учреждения, все еще на стадии ремонта находятся 26 объектов из 29, работы завершены в шести дошкольных учреждениях, на остальных 106 (из 112) ведутся работы.

Рустам Нигматуллин призвал обратить пристальное внимание на проведение капремонта детских образовательных учреждений и поручил завершить работы в установленные сроки.

По словам главы Минстроя РТ, все еще ведутся работы по капремонту в 14 подростковых клубах (из 26), в восьми оздоровительных лагерях (из 12).

По программе первичной медико-санитарной помощи населению ко 2 августа построены три ФАПа, на остальных 42 работы продолжаются: на всех объектах завершили устройство фундамента, в 30 — наружных инженерных сетей. Также сданы в эксплуатацию два здания врачебной амбулатории (остальные семь объектов находятся на стадии строительства и отделочных работ).

Кроме того, на стадии строительства находятся 20 сельских клубов — на объектах проводятся кладка стен, устройство кровли, устанавливаются окна и двери. Один объект был сдан в эксплуатацию.

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