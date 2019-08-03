На фестивале «Зеленый фитнес» казанцев познакомят с различными видами спорта

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В воскресенье, 4 августа, в парке имени Горького пройдет фестиваль «Зеленый фитнес», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Тренеры проведут мастер-классы по парным танцам, джампинг-фитнесу, боди-балету, кендо, кикбоксингу и фехтованию на саблях для взрослых и детей. Также гости смогут принять участие в занятиях по йоге, функциональной зарядке и растяжке.

На фестивале выступят различные музыкальные группы и организуют детские зоны и фотосессии.

Мероприятие начнется в 4 часа дня.

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