Центр занятости населения Кировского района проведет мини-ярмарку вакансий

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Центр занятости населения Кировского района Казани 8 августа проведет мини-ярмарку вакансий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пришедшие смогут получить информацию о свободных рабочих местах на предприятиях района, а также встретятся с представителями организаций – участников мини-ярмарки.

Кроме того, специалисты ответят на интересующие посетителей вопросы касательно трудового законодательства, госгарантий и услуг, которые оказывает Центр занятости.

Ярмарка пройдет 8 августа с 9 до 11 часов утра по адресу: ул. Слободская, № 23.

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