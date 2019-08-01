Нурлатцы внесли свои предложения по реализации программы «Наш двор»

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Нурлате продолжаются встречи с населением в рамках республиканской программы «Наш двор». Депутат Госсовета РТ Раис Сулейманов провел встречу с жильцами дома № 120 по улице Гиматдинова, пишет газета «Дружба».

Парламентарий ознакомил жильцов с программой, которая стартует с 2020 года. Особенность программы – возможность выразить свое видение обустройства дворовой территории.

Во время встречи нурлатцы озвучили свои пожелания по благоустройству придомовой территории, освещению двора, обустройству парковки для автомобилей и площадки для мусорных контейнеров, а также многому другому.

Недавно строители снесли ветхие сараи около дома, и сейчас это место необходимо облагородить. Жильцы предложили оборудовать на этом месте детскую площадку. Все предложения вписали на установленный стенд с проектом двора. Обитатели дома выразили надежду, что их предложения помогут в скором времени преобразить не только их дворовую территорию, но и весь город.

В рамках программы, которая продлится с 2020-го по 2024 год, по всей республике проведут масштабную работу по благоустройству дворов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что верхнеуслонцы попросили включить видеонаблюдение в обновленных дворах.

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