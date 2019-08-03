В Казани открылось голосование за лучшую цветочную композицию

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Казани стартовало голосование за лучшую цветочную композицию, расположенную на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, сообщают организаторы.

В районном конкурсе «Цветочная фантазия», который проходит в рамках городского проекта «Цветущая Казань», принимают участие 109 работ, отобранных комиссией. Итоги конкурса будут подведены 25 августа.

Конкурс на лучшую цветущую композицию проходит по шести номинациям: «Лучшее цветочное оформление центральных улиц районов», «Лучшее оформление придомовой территории в жилых массивах», «Лучшее оформление палисадника во дворе многоквартирного дома», «Лучший цветник во дворе многоквартирного дома», «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Лучшее цветочное оформление территории предприятий, учреждений, организаций».

Жители могут проголосовать за понравившиеся композиции по ссылке.

Победителей «Цветочной фантазии» наградят дипломами и ценными подарками в преддверии празднования Дня Республики Татарстан и Дня города.

Конкурс призван активизировать население, привлечь к благоустроительным, озеленительным работам, направлен на пропаганду эстетического совершенствования городской среды.

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