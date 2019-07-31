Звезды татарской эстрады сыграют в футбол и споют в Арске на фестивале «Туплы Тамаша»

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Звезды татарской эстрады сыграют в футбол и выступят на концерте под открытым небом. Завтра, 4 августа, в Арске на футбольном стадионе состоится фестиваль «Туплы Тамаша», сообщает пресс-служба администрации Арского района.





В район приедут известные и популярные певцы – Филюс Кагиров, Раяз Фасыйхов, Алмаз Шарифуллин, Фаниль Вакказов, Булат Нигматуллин и другие. Они сразятся в футбол с молодежью района. Матч начнется в 17 часов.



После товарищеской встречи состоится концерт в формате open air, на котором выступят татарстанские артисты. Выступление запланировано на 19 часов. Гостей «Туплы Тамаша» также ждут дискотека и салют.

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