В Доме Дружбы народов Татарстана откроется фотовыставка «Планета земля: Индия»

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Доме Дружбы народов Татарстана 12 августа откроется фотовыставка индийской культуры «Планета земля: Индия», сообщает Информационный центр ДДнТ.
Фотовыставка пройдет при поддержке Центра по развитию культурных связей Татарстана и Индии, Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (Самара), а также Ассамблеи и Дома Дружбы народов РТ.
Выставка, приуроченная ко Дню независимости Республики Индия, будет работать до 18 августа ежедневно. Вход свободный.
Открытие запланировано на 16.00.