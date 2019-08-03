В Доме Дружбы народов Татарстана откроется фотовыставка «Планета земля: Индия»

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Доме Дружбы народов Татарстана 12 августа откроется фотовыставка индийской культуры «Планета земля: Индия», сообщает Информационный центр ДДнТ.

Фотовыставка пройдет при поддержке Центра по развитию культурных связей Татарстана и Индии, Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (Самара), а также Ассамблеи и Дома Дружбы народов РТ.

Выставка, приуроченная ко Дню независимости Республики Индия, будет работать до 18 августа ежедневно. Вход свободный.

Открытие запланировано на 16.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.