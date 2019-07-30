Молодежь из Нижнекамска найдет необычных друзей по переписке

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Дети и молодые люди из Нижнекамска найдут себе дедушек и бабушек по переписке. Такую возможность дарит проект фонда «Старость в радость», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Идея проекта принадлежит филологу Лизе Олескиной. Будучи первокурсницей, весной 2006 года она поехала на фольклорную практику в дальнюю область. В поисках народных песен она зашла в сельский дом престарелых.



Вернувшись в Москву, Лиза не смогла забыть так поразившую ее бедность самого дома, так и печаль в глазах тех, кто там живет. С тех пор уже много лет каждые выходные команды волонтеров фонда едут в дома престарелых для организации праздников и концертов, а тысячи писем ежемесячно отправляются от «дистанционных» внуков их бабушкам по переписке.



Руководители проекта рассказали нижнекамцам, что пожилым людям часто не хватает обычного человеческого общения. «Но вы можете решить эту проблему, начав обычную переписку», – призвали организаторы.



По их словам также важно понимать, что это очень ответственное дело: бабушки и дедушки очень расстраиваются, когда внуки вдруг перестают им писать.



На сайте фонда можно пролистать галерею фотографий со стариками, которые ждут своих друзей по переписке. Там же размещена информация про каждого из них.

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