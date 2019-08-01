Для мамадышцев провели экскурсию у подножья Кирменских гор «По следам Сююмбике»

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Жители и гости Мамадышского района окунулись в легенду Кирменских гор. Кирменское поселение хранит множество легенд, переплетающихся с историей. Одно из преданий гласит о посещении святых источников у подножия Кирменских гор царицей Сююмбике, пишет газета «Нократ».

Мероприятие под названием «Кирмен жыены» состоялось около святых источников Кирменского поселения. Каждый участник мог принять участие в мастер-классах: у известного художника-каллиграфа Назипа Наккаша научиться выводить арабские шрифты и изучить основы создания шамаилей, рисовать в технике эббру, изготовить шелковый платок, оставить на память изготовленный своими руками сувенир из кожи или шерсти.

Организаторы праздника, обращаясь к участникам события, рассказали, что эти места хранят следы царицы Сююмбике. «Ее голос звучит в гулком эхе, что отдается от каменных уступов. Мы сегодня перебираем страницы истории, говорим о необходимости сохранить наследие. И сегодня только начало большого пути», – отметили они.

Артисты Кирменского сельского дома культуры подготовили театрализованное представление, фольклорные коллективы района и приглашенный коллектив из Сармановского района выступили на сцене. Общественная организация «Ак калфак» организовала выставку. Всех гостей угостили пловом и чаем из целебных трав.

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