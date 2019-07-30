Татар-информ

3 августа 2019, 00:22

Общество

В Нижнекамске на дорогах оборудовали велопереезды

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Общество

В Нижнекамске на дорогах оборудовали велопереезды

Фото: ntr-24.ru

Велопереезд представляет собой отдельные прорезиненные полосы по правую сторону «зебры», выкрашенные в красный цвет.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске с каждым годом становится все больше велосипедистов, поэтому власти города решили упорядочить их движение. Так, на проспекте Мира появились сразу три велопереезда, передает «НТР 24».

Велопереезд представляет собой отдельные прорезиненные полосы по правую сторону «зебры», выкрашенные в красный цвет. У заезда также установлены специальные поручни.

Велоактивист Раис Шаехов отметил, что переезды позволяют велосипедистам проезжать проезжую часть, не спешиваясь.

Движение велосипедистов в Нижнекамске также упорядочивают еще более 30 специальных знаков, установленных по всему городу. Они обозначают места пересечения автомобильных дорог велосипедистами.

Однако эти предупреждающие знаки не дают стопроцентной гарантии безопасности, поэтому наряду с их установкой необходимо соблюдать внимательность всем участникам дорожного движения – и автомобилистам, и велосипедистам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в нижнекамском музее велосипедов появились экспонаты из Турции и Мексики.

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