Праздничный намаз в Менделеевске в честь праздника Курбан-байрам совершат в пять утра

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Центральная мечеть Менделеевска приглашает жителей и гостей города 11 августа на праздник Курбан-байрам, пишут «Менделеевские новости».



Утренний намаз начнется в 3.53, а праздничная проповедь – в 4 часа утра. Праздничный намаз совершат через час, в 5 часов утра. Поздравления прозвучат в 5.40. Чаепитие начнется в 6 часов.



Заклание жертвенных животных проведут в 9 утра. Развлечения и игры стартуют в 12.30. Гостей угостят пловом, блинами и другими яствами.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в районах республики время праздничной молитвы определят в соответствии с восходом солнца. Также фонд «Закят» в преддверии Курбан-байрама объявил акцию «Накорми нуждающегося».

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