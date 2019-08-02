«Нефтехимик» проиграл первый контрольный матч

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня завершил первый предсезонный сбор в Финляндии поражением от местного «Йокерита» со счетом 2:3.

Соперником нижнекамцев стал предстоящий соперник по КХЛ «Йокерит» из Хельсинки, на арене которого и прошел спарринг. Любопытно, что все заброшенные шайбы пришлись на последние 15 минут встречи. Дважды подряд реализовав численное преимущество, хозяева повели в счете 2:0, уложившись за четыре минуты. Столь же оперативным оказался и ответ нижнекамцев, которые усилиями Падакина и Сергеева в течение трех минут восстановили статус-кво, 2:2. И только на последней минуте матча «Йокерит» сумел забросить победную шайбу. Сделал это канадский легионер финской команды О’Нилл, оформивший в этот вечер дубль, 3:2.

«Йокерит» (Финляндия, Хельсинки) – «Нефтехимик» (Россия, Нижнекамск) – 3:2 (0:0, 0:0, 3:2).

Шайбы забросили: О’Нилл (46, 60), Контиола (50) – Падакин (52), Сергеев (55).

Штраф: 12–14.

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