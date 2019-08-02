В Менделеевске День ВДВ отметили митингом у мемориала участникам войны в Афганистане

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Менделеевске День Воздушно-десантных войск отметили митингом у мемориала участникам войны в Афганистане.

С праздником собравшихся поздравили заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева, военный комиссар Сергей Залуженко и председатель Совета ветеранов Любовь Сорокина, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Служивший 37 лет назад в 76-й воздушно-десантной («Псковской») дивизии менделеевец Валерий заметил, что те годы до сих пор вспоминает с благодарностью. «С парашютом прыгал 30 раз. Последний – четыре года тому назад в Башкирии. Небо тянет», – подчеркнул он.

На вопрос о том, что стоит делать юношам, желающим попасть в ВДВ, собеседник издания посоветовал им заниматься спортом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что около 20 нижнекамских курсантов поучаствовали в параде на Красной площади в День ВДВ.

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