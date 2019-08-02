Зарипов: Не понравилось, что в матче с «Нефтяником» было мало голов

(Альметьевск, 2 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Данис Зарипов прокомментировал победу «Ак Барса» над альметьевским «Нефтяником» со счетом 1:2 после серии буллитов.



«Соперник – команда приличная, они были быстры и хороши в тактическом плане. Думаю, зрителям понравилось. К сожалению, голов было мало – мне это не понравилось», – заметил хоккеист.

Кроме того, он подробно рассказал о забитом им голе: «Все сделал Ткачев – увел защитника и нападающего, а после отдал пас. Мне оставалось просто попасть в ворота. В позапрошлом сезоне мы играли в связке с Ткачевым и Галиевым, сейчас нужно просто найти общий язык и понимание на льду. Почувствовать друг друга».

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