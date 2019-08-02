Артем Лукоянов: Поездка в Альметьевск, игра с местной командой – это все для детей

(Альметьевск, 2 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о впечатлениях от посещения командой заправки и буровой установки, а также от последовавшего затем матча против «Нефтяника».

«Сегодня вышел продуктивный день, услышал много положительного о нашем городе от ребят. Все развивается во благо хоккея, благо детишек. Даже наши импорт-гайс (иностранные партнеры по команде – прим. Т-и) отметили это в таком маленьком городе. Пусть день был тяжелым, но мы это делаем для популяризации хоккея, детишек», – заметил Лукоянов.

Кроме того, он прокомментировал матч с альметьевским «Нефтяником», завершившийся победой «Ак Барса» по буллитам: «Игра была с обилием моментов. Хоть она и затянулась, думаю, что болельщики остались довольны».

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