В Азнакаево открыли новое здание ДОСААФ

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Азнакаево торжественно открыли новое здание ДОСААФ РТ. В церемонии приняли участие председатель правления организации Дамир Динниулов, председатель Совета Азнакаевского района Марсель Шайдуллин и др.

Динниулов отметил, что в городе и районе очень серьезно относятся к патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения.

«При поддержке администрации района началась реконструкция автодрома для дальнейшего расширения деятельности ДОСААФ», — напомнил гость, добавив, что начатая в 2010 году работа по созданию автоклассов в образовательных учреждениях района оказалась успешной и принесла результаты, позволившие прочно занять местной организации высокие позиции на уровне республики.

Районный комитет ДОСААФ в Азнакаево был образован в 1964 году, в этом году местная организация отмечает 55-летие. За это время было подготовлено 17 тыс. специалистов массовых и технических профессий.

«Новое здание, современные условия должны вывести на более высокий уровень проводимую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению качества проводимых мероприятий по техническим и прикладным видам спорта», — передает пресс-служба ДОСААФ РТ слова Диниуллова.

Почетные гости осмотрели новое здание. Нежилое помещение было приобретено в собственность в 2016 году. С 2016-го по 2019 год был проведен капитальный ремонт здания. Образовательная организация размещена в учебном комплексе общей площадью 544 кв. м. Здесь находятся три учебных и один медицинский кабинеты. После осмотра гости приняли участие в открытии смены военно-палаточного лагеря на спортивно-туристической базе «Парус». Кроме того, в ДОСААФ РТ прошла коллегия по подведению итогов за первую половину 2019 года.

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