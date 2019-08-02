Татарстанка Ирина Жук завоевала «серебро» чемпионата ПФО по стрельбе из лука

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Ученица 11-го класса из Елабуги Ирина Жук завоевала серебряную медаль чемпионата Приволжского федерального округа по стрельбе из лука среди юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В классическом луке Ирина смогла набрать 320 баллов из 360 возможных. Стрельбой девушка занимается уже три года и в последующем также хочет развивать свои навыки и умения в этом интересном и зрелищном виде спорта.

В соревнованиях, которые проходили в Чебоксарах, участвовали свыше 70 спортсменов из 11 регионов: Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Московской, Калужской, Ульяновской, Самарской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга.

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