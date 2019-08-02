В Мамадышском районе завершились съемки фильма «Сумбуль»

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В селе Шадчи Мамадышского района завершился первый этап съемок фильма татаро-узбекского производства «Сумбуль», сообщает пресс-служба ГБУК РТ «Татаркино».

В основу сюжета киноленты легло произведение Зифы Кадыровой «Сагынырсын — мин булмам». Для работы над совместным проектом в Татарстан приехали узбекский режиссер Рашид Маликов, исполнительница главной роли, актриса Узбекского государственного молодежного театра Сабина Асанова, а также исполнитель роли второго плана, актер Бухарского музыкально-драматического театра Анвар Мавлянов. От Татарстана в проекте принимают участие актер Альметьевского драмтеатра Динар Хуснутдинов, актер Атнинского драмтеатра им. Тукая Айдар Валиев, актрисы татарского ТЮЗа им. Кариева, заслуженные артистки Татарстана Рамзия Закирзянова, Фируза Зинатуллина и др.

Первый этап съемок проходил с 19 июля по 1 августа. Были задействованы такие локации, как дом жительницы села Шадчи, местный клуб, Мамадышский политехнический колледж, Мамадышская ЦРБ.

Вторая сессия стартует в середине августа в Казани. Съемки в Узбекистане начнутся в начале сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.