Татар-информ

2 августа 2019, 19:32

Спорт

Коновалов о матче с ЦСКА: У них молодая и амбициозная команда, но будем отталкиваться от своей игры

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Спорт

Коновалов о матче с ЦСКА: У них молодая и амбициозная команда, но будем отталкиваться от своей игры

Фото: архив

Хавбек «Рубина» рассказал, что казанцы готовятся к встрече с армейцами в плановом режиме.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Хавбек казанского «Рубина» Игорь Коновалов на открытой тренировке перед домашним матчем с ЦСКА рассказал журналистам о ходе подготовки команды к игре, отметив, что в прохладную погоду и при заполненных трибунах играть веселее.

Как и Шаронов, Коновалов подчеркнул, что подготовка к игре с армейцами идет в плановом режиме: «Готовимся к ЦСКА, как к любому сопернику, в плановом режиме. Смотрим теорию, разбираем сильные и слабые стороны».

Говоря о лидерстве «Рубина» — третье место, Коновалов не стал делать далеко идущих планов: «Рано говорить о нашем лидерстве, прошло всего три тура, просто выходим и играем на победу каждый матч. Идем от матча к матчу. Настраиваемся на победу и отталкиваемся только от своей игры, она нас не удивляет, как и результат. Для этого и тренируемся, чтобы выходить и побеждать».

Полузащитник признался, что команде приятно играть на Центральном стадионе при большой поддержке родной публики.

«Нам нравится играть на Центральном стадионе, там сильна поддержка зрителей, чем их больше, тем приятнее играть. Уютный, комфортный стадион. Мы будем делать все, чтобы болельщикам было приятно и чтобы они приходили на футбол. Да и в такую погоду играть проще, чем в жару, английская погода», — заключил спортсмен. 

Говоря о ЦСКА, Коновалов посчитал, что армейцы растут с каждым сезоном: «У них в целом хорошая, молодая, амбициозная комада, сыгранная в прошлом сезоне, сейчас они стали еще более сыгранными, прибавили, даже выделить некого». 

Матч «Рубин» — ЦСКА пройдет 4 августа на Центральном стадионе Казани, начало игры в 19.00. «Рубин» с 7 очками после трех туров занимает третье место после «Ростова» (7 очков) и «Зенита» (9).

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