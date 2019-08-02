Ценные призы и поездка в Санкт-Петербург: в Татарстане подвели итог турнира по дворовому футболу

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). На стадионе «Татнефть Олимп» в Чистополе подвели итог республиканских соревнований «Дворовый футбол», которые проводились в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова, замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, а также президент Федерации футбола РТ Александр Гусев.

«Здорово, что стали уделять внимание детскому футболу. Сам по себе дворовый футбол не требует каких-то специальных условий, любой подросток может проявить себя. Здесь собрались ребята, которые любят этот вид спорта», – отметила Ольга Павлова.

На финальных соревнованиях в Чистополе встретились команды из Казани, Бугульмы, Мензелинска и Чистополя. Помимо почетного звания победителя футболисты боролись за право представлять Татарстан на всероссийском финале соревнований, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге. По итогам игр третьего места удостоилась команда из Бугульмы, второе место – у команды Чистополя. А заслуженную победу одержала команда Мензелинска.

«Получился шикарный турнир. Спасибо организаторам, участникам за красивую игру! Конечно, победил сильнейший. Команду Мензелинска поздравляю с заслуженной победой», – обратился к победителям глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Победители и призеры получили свои заслуженные награды из рук почетных гостей. Также были отмечены лучшие вратарь, защитник, нападающий. Специальным призом наградили Аделину Фаррахову – представительницу команды Мензелинска – единственной команды, в которой наравне с юношами играли и девушки.

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