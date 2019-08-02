Компания «Ак Таш» пообещала сдать проблемный дом в ЖК «Молодежный» к концу сентября

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Строительная организация «Ак Таш» планирует завершить строительство проблемного дома в ЖК «Молодежный» к концу сентября. Об этом представители подрядчика рассказали на встрече с первым заместителем руководителя исполкома Казани Азатом Нигматзяновым.

«30 сентября планируется получить такой документ, как заключение на соответствие. Его дает Инспекция государственного строительного надзора. Но его можно получить, если подрядчик подает соответствующее извещение в Госстройнадзор об окончании строительно-монтажных работ. Вот только что подрядчик обязался сделать это 20 сентября», — сказал Нигматзянов журналистам.

Работы в доме № 1 находятся на завершающей стадии, отметил заместитель директора «Ак Таш» Дмитрий Клыков. «Ведутся отделочные работы, завершаем инженерное обеспечение», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанском исполкоме состоялось совещание, посвященное работе с проблемными объектами долевого строительства. Процесс идет без задержек и в соответствии с установленными графиками, сообщается на официальном портале мэрии.

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