Тренер «Рубина» о предстоящем матче с ЦСКА: «У соперника есть свое лицо»

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов во время открытой тренировки перед домашним матчем с ЦСКА рассказал, как его команда готовится к игре и о том, кто пропустит игру с армейцами.

По словам Шаронова, казанцы сейчас готовятся в привычном темпе: «Сама подготовка к матчу похожа на все остальные, только времени меньше на один день, чем перед предыдущей игрой с „Ахматом“. Все идет по плану», — считает тренер казанцев.

Он не стал афишировать состав команды на матч с ЦСКА: «Что касается изменений в составе, то вы об этом узнаете в день игры».

Однако, по словам Шаронова, не сыграют с армейцами двое его подопечных: «Травмированные Бегич и Закиров восстанавливаются. После травмы они сразу сыграть не могут».

Про будущего соперника, ЦСКА, тренер казанцев высказался достаточно уважительно: «У ЦСКА есть свое лицо, есть игроки, давно выступающие за клуб, это топ-футболисты — Игорь Акинфеев, Марио Фернандес».

Матч «Рубин» — ЦСКА пройдет 4 августа на Центральном стадионе Казани, начало игры в 19.00. «Рубин» с 7 очками после трех туров занимает третье место после «Ростова» (7 очков) и «Зенита» (9).

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