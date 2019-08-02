Валерия Белова

2 августа 2019, 18:20

Здоровье и среда

Перегрузки, «текучка» и дефицит кадров: депутат Светлана Захарова встретилась с врачами Татарстана

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Здоровье и среда

Перегрузки, «текучка» и дефицит кадров: депутат Светлана Захарова встретилась с врачами Татарстана

Фото: Валерия Белова

Член фракции «Единая Россия» предложила медикам формат диалога — это позволит решать профпроблемы на административном уровне.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Валерия Белова). Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова организовала дискуссию с врачами, чтобы выяснить, какие проблемы и вопросы сегодня мешают работе специалистов и как повысить качество медицины.

«В Татарстане многое делается в плане развития здравоохранения. Мы ежегодно спасаем жизни, снижаем смертность. Увеличивается продолжительность жизни, но в то же время идёт негатив от населения: жалобы, обращения. И нам захотелось совместно с медицинским сообществом, именно с врачами — мы специально не приглашали сюда специалистов Министерства здравоохранения РТ, обсудить возможные способы решения проблем и больные вопросы. Чтобы мы могли на государственном уровне что-то изменить. Ко мне врачи постоянно обращаются: „Светлана Михайловна, надо что-то делать, престиж врачей падает!“. А ведь сегодня множество хороших врачей трудятся в больницах. Есть плохие специалисты, как и в любой профессии, но профессионалов намного больше. Барьер между медицинским работником и гражданским обществом должен быть уменьшен», — объяснила свою инициативу Светлана Захарова.

Во время встречи врачей всех крупных больниц Казани разделили на маленькие группы и попросили описать ключевые проблемы и сложности, с которыми они сталкиваются в своей работе. Подобный формат работы, по мнению Захаровой, позволит правительству услышать о проблемах медицины не только от пациентов, но и изнутри больниц.

Так, самыми острыми вопросами для медиков оказались перегрузки, «текучка» кадров, низкая квалификация молодых специалистов, нехватка лекарственных средств, нетерпимость пациентов.

«Все предложения и идеи врачей будут зафиксированы и включены в работу Комитета по социальной политике, депутатов Госсовета РТ шестого созыва. Хотелось бы выслушать все предложения от врачей и взять эти предложения в работу. Быть может, это будут изменения в законодательстве. Или [могут быть] приняты дополнительные программы», — отметила депутат.


 

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