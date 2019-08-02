В Челнах разыскивают мужчину, который с ножом в руках ограбил офис микрозайма

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах разыскивают мужчину, который, угрожая кассиру ножом, ограбил офис микрозайма. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне вечером в отдел полиции "Автозаводский" обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина зашел в офис микрофинансовой компании, где она работает, и, угрожая ножом, открыто похитил из кассы 7000 рублей», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Потерпевшая уточнила, что мужчина зашел в офис и, дождавшись, когда все клиенты выйдут, стал задавать вопросы о займе. Но спустя мгновение он вытащил из сумки нож, потребовал дать ему 7 тыс. рублей и положить их в сумку, после вышел на улицу.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемого. На вид ему около 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, черную кепку и темные брюки. При себе была небольшая сумка через плечо.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



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