Центризбирком Татарстана попросил представителей КПРФ прекратить провокации ради самопиара

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Представители КПРФ Татарстана создают скандальные ситуации для привлечения внимания к своей партии в преддверии выборов в Госсовет РТ. При этом они мешают работе избирательных комиссий и нарушают права других партий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК РТ.

«В ходе избирательной кампании мы видим, как представители КПРФ проводят политику провокаций в отношении избирательных комиссий. Ряд ситуаций с участием представителей КПРФ подтверждают их некорректное поведение, которое не соответствует нормам закона. Представители партий игнорируют права других партий и кандидатов, оказывают давление на членов избирательных комиссий, нарушают общепринятые нормы и процедуры. 1 августа член ЦИК РТ с правом совещательного голоса от КПРФ создал очередную провокационную ситуацию. Не дождавшись документов для рассмотрения, он вызвал наряд полиции, оказывал давление на членов ЦИК РТ, мешал нормальной работе комиссии, утверждая, что документы не выдают», — говорится в официальном сообщении.

Как отметили в Центризбиркоме Татарстана, для ознакомления членов ЦИК с правом совещательного голоса с документами избирательных объединений ведется реестр. В нем необходимо расписаться до и после ознакомления. В помещении, где проходит ознакомление, ведется видеозапись. «Член ЦИК от КПРФ вел ознакомление с документами на регулярной основе. Подтверждение этому имеется как в реестре, так и на видеозаписях. В дальнейшем сам он расписался в объяснениях в том, что претензий к комиссии не имеет. Мы понимаем, что конфликт был спровоцирован членом КПРФ исключительно в целях провокации, препятствования работе ЦИК РТ, создания публичного повода для скандала», — подчёркивается в заявлении ЦИК РТ.

По данным ЦИК РТ, аналогичные ситуации спровоцировали представители указанной партии и в окружных избирательных комиссиях. «Такое поведение недопустимо. Это мешает нормальной работе избирательных комиссий и препятствует осуществлению ими своих функций. В ЦИК Республики Татарстан должным образом организован процесс в части реализации статьи 29 пункта 23 67-ФЗ, а именно в части ознакомления с документами и материалами, непосредственно связанными с выборами, членов комиссии с правом решающего голоса и члена комиссии с правом совещательного голоса», —поясняется в сообщении Центризбиркома республики.

ЦИК РТ призвал участников избирательного процесса вести честную предвыборную борьбу, действовать строго в рамках избирательного законодательства и демонстрировать перед своими избирателями высокий уровень политической культуры.

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