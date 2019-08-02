Не плативший два года алименты челнинец отправится на исправительные работы

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Не плативший два года алименты 32-летний челнинец отправится на исправительные работы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 32-летний житель Автограда обязан выплачивать средства на содержание несовершеннолетней дочери. Однако в период с июня 2017 года по апрель 2019 года мужчина уклонялся от уплаты алиментов и материальной помощи на содержание ребенка не оказывал», – уточнил Галиев.

За это время долг челнинца достиг 294 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей» и отправил его на полгода на исправительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.