В честь Дня ВДВ троим тетюшским десантникам вручили медали Союза десантников России

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Тетюшах состоялся митинг «Никто, кроме нас», посвященный Дню воздушно-десантных войск России, пишет газета «Авангард».

У тетюшского Монумента Славы собрались десантники в запасе, отдавшие долг Родине, которые обменивались крепкими объятиями и делились воспоминаниями об эпизодах армейской службы.

С приветственным словом к десантникам-тетюшанам обратился глава района Рамис Сафиуллов, который и сам служил в «крылатой пехоте». «Воин-десантник есть и будет образцом доблести и беззаветного служения Родине. Как говорил командующий ВДВ Василий Маргелов „Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай“. Желаю вам оставаться такими же упорными в достижении целей, здоровья вам и вашим близким», — сказал он.

За активную патриотическую работу и в честь годовщины образования ВДВ Рамис Сафиуллов вручил тетюшанам Алексею Ананьеву, Рахимзяну Булатову и Эльбрусу Гафурову медали Союза десантников России.

Также перед собравшимися выступил Сергей Губернаторов, который демобилизовался из армии шесть лет назад. «Мне выпала честь служить в Ульяновске, в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Ордена Кутузова второй степени бригаде. Со мной призывались Владимир Кириллов, Павел Сорокин и Александр Карпов. Армия научила меня ответственности, закалила характер. Уроки армейской службы в прославленных войсках помогают мне и в сегодняшней жизни», — рассказал молодой человек.

После минуты молчания к Вечному огню возложили цветы в память о тех, кто ценою жизни отдал долг Родине.

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