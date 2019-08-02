Ряд домов Вахитовского, Кировского и Приволжского районов временно останутся без света

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В субботу, 3 августа, несколько домов трех районов Казани останутся без электричества, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 8 утра и до 5 дня в Вахитовском районе света не будет в доме № 21 по улице Лесгафта. В это же время в Приволжском районе без света останутся дома №№ 10, 12 и 14 по улице Кул Гали и № 17 по Сафиуллина.

С 8 утра и до 8 вечера в Кировском районе электричество будет отсутствовать в домах по адресам: улица Бирюзовая, №№ 3, 12, 16 — 20, 22; Железнодорожников, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14; Окраинная, №№ 2 — 6, 8, 9.

Причина временных неудобств — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

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