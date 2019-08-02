Лидер «Коммунистов России» в Татарстане обвинил КПРФ в создании постоянных провокаций

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Первый секретарь ТРО ПП «Коммунисты России» Альфред Валиев сегодня созвал пресс-конференцию, назвав представителей КПРФ Татарстана сторонниками буржуазно-олигархического строя. По словам Валиева, сторонники КПРФ препятствуют настоящим коммунистам прийти к власти в Татарстане.

«Партия КПРФ называет нас „партией спойлеров“. Но если пойти в историю, все мы выходцы из КПРФ, бывшие ее члены. Мы все были исключены из нее Хафизом Миргалимовым», — сказал Валиев. По его словам, для участия в выборах «Коммунисты России» собрали 16,5 тыс. подписей, которые теперь пытаются аннулировать сторонники КПРФ.

«Мы ходили по дворам, стояли возле магазинов, проводили пикеты. Мы их собрали, сдали и зарегистрировали. Что на сегодняшний день происходит? Наняты московские юристы от КПРФ, проверяют наши подписи, ходят по ТИКам, мешают нам работать, постоянно провоцируют», — подчеркнул лидер «Коммунистов России» в Татарстане.

«КПРФ переродилась из коммунистической партии в буржуазно-олигархическую. Она полностью отошла от коммунистической идеологии», — отметил Валиев.

В КПРФ сегодня также созвали пресс-конференцию, на которой лидер партии Хафиз Миргалимов обвинил «Коммунистов России» в «черном пиаре» и опроверг слухи об отставке. Выступая перед журналистами, он заявил, что в отношении представителей КПРФ в Татарстане применяется психологическое, кадровое и административное воздействие. В частности, подготовлены «грязные ролики» про членов КПРФ, а на их кандидатов и наблюдателей оказывается физическое воздействие со стороны оппонентов.

Тем временем Центризбирком Татарстана опубликовал официальное сообщение, в котором назвал действия представителей татарстанского отделения КПРФ провокацией в отношении избирательных комиссий.

«Представители партий игнорируют права других партий и кандидатов, оказывают давление на членов избирательных комиссий, нарушают общепринятые нормы и процедуры. 1 августа член ЦИК РТ с правом совещательного голоса от КПРФ создал очередную провокационную ситуацию. Не дождавшись документов для рассмотрения, он вызвал наряд полиции, оказывал давление на членов ЦИК РТ, мешал нормальной работе комиссии, утверждая, что документы не выдают», — говорится в сообщении.

Как отметили в Центризбиркоме Татарстана, для ознакомления членов ЦИК с правом совещательного голоса с документами избирательных объединений ведется реестр. В нем необходимо расписаться до и после ознакомления. В помещении, где проходит ознакомление, ведется видеозапись.

«Член ЦИК от КПРФ вел ознакомление с документами на регулярной основе. Подтверждение этому имеется как в реестре, так и на видеозаписях. В дальнейшем сам он расписался в объяснениях в том, что претензий к комиссии не имеет», — подчеркивается в заявлении ЦИК РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.