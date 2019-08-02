Челнинский десантник выехал в День ВДВ на бронированной машине и привлек внимание инспекторов ДПС

(Набережные Челны, 2 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский десантник в День ВДВ проехался по улицам города на бронемашине, чем привлек внимание автоинспекторов.

Сегодня днем на проспекте Чулман напротив рынка «Алан» сотрудники ГИБДД были сильно удивлены, увидев на дороге бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2.

Владельцем БРДМ-2 оказался 34-летний мужчина. При проверке выяснилось, что все документы на военную технику у него в порядке, да и сам водитель был трезв. Таким необычным способом челнинец решил отметить День ВДВ.

Сотрудники ГИБДД предложили челнинцу во избежание возможных аварий поставить бронемашину обратно на стоянку, куда водитель и отправился в сопровождении сотрудников автоинспекции.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.