Татар-информ

2 августа 2019, 17:20

Экономика и финансы

Иммерсивное шоу, Шурале и много музыки: в Казани впервые пройдет мультикультурный фестиваль SKAZ.KA

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Экономика и финансы

Иммерсивное шоу, Шурале и много музыки: в Казани впервые пройдет мультикультурный фестиваль SKAZ.KA

Мероприятие станет крупнейшим музыкальным фестивалем РФ и займет ведущее место в списке главных музыкальных фестивалей Европы, уверена глава АИР РТ.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Казани 21 сентября впервые пройдет национальный мультикультурный фестиваль SKAZ.KA. Мероприятие призвано рассказать богатую историю Татарстана, показать его культуру и традиции. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

«Объединив весь предшествующий накопленный опыт и главные тренды современности, на площадке фестиваля встретятся музыка, спорт и культура. Гостей ждет насыщенная разноплановая программа и много музыки от известных западных и российских исполнителей», — написано в сообщении. 

Так, гостей ждет иммерсивное шоу «Сны спящей красавицы». Это комбинация современного балета и трехмерных проекций на сцене в режиме реального времени. А главным волшебным героем фестиваля станет дух леса Шурале.

Изначально фестиваль планировалось провести в Kazan Expo, однако затем его перенесли на площадку «Татнефть Арены», поделилась руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Изначально планировалось провести фестиваль на площадке выставочного центра «Казань Экспо», но для удобства зрителей было принято решение о переносе фестиваля на площадку «Татнефть Арены». Мероприятие станет крупнейшим музыкальным фестивалем Росии и займет ведущее место в списке главных музыкальных фестивалей Европы, уверена она.

«Фестиваль даст импульс к расширению сферы деятельности региона, открыв новые возможности для популяризации культуры республики и привлечения зарубежных инвестиций», — цитирует пресс-служба агентства Талию Минуллину.

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