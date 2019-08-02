(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Кругосветный путешественник Андрей Невзоров даст мастер-класс на фестивале «Народная лодка» в Татарстане 3-4 августа. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Гость покажет фильм, как он строил свою лодку. Это просто уникальный проект. Ему нужно воздвигнуть памятник по мотивации — человек буквально из ничего, из нескольких листов металла меньше чем за полгода сварил собственными руками огромное судно, готовое к кругосветному путешествию. Он уже вышел в это путешествие и скоро прибудет к нам», — сообщил гендиректор архитектурной мастерской «Старая Казань» Павел Тиняев.

Андрей Невзоров в Свияжске не только покажет фильм, но и расскажет о путешествиях в дальние страны, раскроет секреты своего мастерства. Кроме того, на фестивале соберутся и другие люди, которые собственными руками, благодаря огромной мотивации и с небольшими деньгами строили суда.

«Самый крупный проект – это судно юных моряков из Космедемьянска. Они придут на чердачном струге. Это такой тип речного исторического судна с прямым парусным вооружением. Другим крупным судном будет судно Андрея Невзорова. Также будет представлено много других интересных проектов, которые люди собирали своими руками», — сказал Павел Тиняев.

В программе двухдневного фестиваля в Свияжске будут представлены парад судов, гонка гребных судов на приз Старой Волги, соревнования бурлацких артелей на приз острова Свияжск. Для гостей организуют музыкальную программу, лектории, мастер-классы, конкурсы, фотовыставку. В рамках мероприятия пройдут тематические площадки по традиционным способам деревянного судостроения, такелажному делу, истории волжского судостроения, а для самых юных гостей откроется детская познавательная площадка.



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