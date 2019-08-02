Около 20 нижнекамских курсантов поучаствовали в параде на Красной площади в День ВДВ

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). 18 курсантов нижнекамского клуба допризывной подготовки «Взлётная полоса» поучаствовали сегодня в параде на Красной площади, прошедшем в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Кроме татарстанских ребят в мероприятии приняли участие еще семь патриотических клубов из других регионов страны, а также парадные расчеты ВДВ и Юнармии. Перед гостями выступили сводный оркестр Воздушно-десантных войск, рота почетного караула Рязанского воздушно-десантного командного училища. Празднование продолжилось концертом на Васильевском спуске.

Нижнекамский клуб «Взлётная полоса» существует уже 11 лет и считается одним из лучших в стране. Сейчас в нем занимаются около 70 человек, курсанты посещают клуб два раза в неделю, изучают устав, занимаются строевой подготовкой и сдают ГТО.

«Это серьёзное подспорье, когда срочная служба всего один год. Их не надо гонять на курсах молодого бойца, учить стрелять — выпускники „Взлётной полосы“ практически все мастера спорта», — рассказал Герой Советского Союза, руководитель Союза десантников России Валерий Востротин.

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