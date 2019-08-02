Татарстанские стрелки завоевали пять медалей всероссийской спартакиады на траншейном стенде

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). На стрельбище в Тетюшах проходит розыгрыш IX Летней Спартакиады учащихся России по стендовой стрельбе, по итогам первой половины соревнований татарстанские спортсмены завоевали пять медалей, две из которых — золотые.

Как сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ, весь пьедестал в женском турнире заняли члены сборной республики. Так, Иулитта Егорова завоевала «золото» (111 + 39), Айсылу Абдурахманова — «серебро» (103 + 39), а Полина Князева — «бронзу» (110 + 29).

В турнире среди юношей татарстанцы вплотную примкнули к первой тройке, заняв 4, 5 и 6-е места.

«Микст» принес в копилку сборной РТ еще две медали. Дуэт Александра Лукоянова и Алины Ахатовой расположился на первом месте, стрелки поразили 132 мишени из 150 в квалификации и разбили 34 тарелочки в финале. На третьей ступени пьедестала также оказались татарстанцы Игнат Рыжов и Иулитта Егорова, 109 + 27.

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