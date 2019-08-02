Жители Агрызского района встретят эстафету флага WorldSkills

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Завтра утром в Агрызском районе состоится чествование флага WorldSkills, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Церемония пройдет в рамках празднования векового юбилея станции Агрыз на центральной площадке районного Дома культуры. В событии примут участие глава района Валерий Макаров и представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата. Почетные гости нанесут нашивку герба Агрызского района на флаг.

Гостей торжества ознакомят с движением WorldSkills, также их будут развлекать ростовые куклы Алтын и Алмаз — талисманы чемпионата. Любой желающий сможет сделать с ними фотографию на память.

До начала чемпионата флаг WorldSkills должен побывать во всех муниципалитетах республики. Финальной точкой станет церемония открытия состязаний.

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