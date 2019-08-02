В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о XIII международном фестивале исторической техники

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В понедельник, 5 августа, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция о XIII международном фестивале исторической техники, который пройдет 9 — 11 августа на площадке города-курорта Свияжские холмы.

В мероприятии примут участие председатель оргкомитета XIII международного фестиваля исторической техники Альберт Бикбулатов, председатель правления «Авторетроклуб-21» Айдар Ибатуллин, член правления «Авторетроклуб-21» Ильяс Акулов и председатель комитета ралли РАФ Игорь Сухов.

На пресс-конференции расскажут о выставке ретро-техники, конкурсах для участников, о ретро-ралли на кубок РАФ, а также об условиях регистрации участников.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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